Як легко відмити сліди скотчу або наклейок: названі найкращі способи

Прибрати липкі сліди допоможуть підручні засоби

Ефективним захистом вікон від сили ударної хвилі є скотч. У цьому переконалися українці, коли росіяни почали бомбардувати міста. Однак, коли настав час знімати скотч або інші наклейки, тут виникають проблеми.

Після здирання на склі або дзеркалі залишаються липкі сліди, до яких з часом прилипає пил, волосся, шерсть та інше сміття. Досвідчені господині користуються різними лайфхаками, щоб позбавитися цієї проблеми. Про три найкращі способи розповідаємо нижче.

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою соди

Місце з клеєм натираємо звичайною содою. Цей метод робочий, проте доведеться трохи попрацювати.

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою фена

Беремо фен, нагріваємо гарячим потоком повітря скотч або наклейку. Далі підчіплюємо її ножем і забираємо настільки, наскільки вийде. Залишки протираємо серветкою, змоченою горілкою. Потім протираємо поверхню насухо.

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою олії

Просочуємо нею паперову серветку і накладаємо на місце з наклейкою. Так лишаємо на ніч. Потім відправляємо під гарячу воду та змиваємо за допомогою господарського мила.

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