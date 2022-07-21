Прибере навіть кров: де можна нестандартно використати засіб для миття вікон

Засіб має зручну альтернативу

Із засобом для миття вікон можна не тільки мити вікна, але й застосувати на інших забруднених об’єктах.

Цей засіб для чищення використовується хитрими господинями для безлічі дій, економлячи гроші та час. Наприклад, при видаленні плям з килима. Як пише lifter, засоби для миття вікон можуть видаляти не тільки звичайні плями, але також сліди від сечі домашніх тварин або кров.

Як видалити пляму на килимі за допомогою засобу для миття вікон

Знадобиться:

засіб для миття вікон,

тепла вода,

миска,

пульверизатор

дві сухі ганчірки.

Використовуємо суху тканину, щоб увібрати якомога більше рідини, потім засіб для миття вікон та теплу воду у співвідношенні 1:1, щоб змочити іншу тканину. Промокаємо пляму, поки не зникне.

Якщо пляма висохла, утріть м’якою щіткою розчин для вікон у пляму. Промийте ділянку на килимі невеликою кількістю чистої води, використовуючи такий самий метод, як описано вище.

Раніше "Телеграф" писав, що очистити килим допоможе один простий засіб. До того ж він не "з’їсть" колір.