Як відмити скляну кришку з металевим обідком: потрібно всього 2 компоненти

Саме під металевим обідком накопичується жир

Скло має гладку поверхню. Начебто жиру та іншого бруду на таких кришках нема за що "зачепитися", проте тут є слабке місце — металевий обідок, під яким згодом накопичується бруд і жир.

Розповідаємо, як очистити скляні кришки від застарілого жиру та прибрати його з-під металевого обідка. Знадобиться всього 2 інгредієнти – господарське мило (його потрібно натерти на тертці або замінити рідким милом) та кальцинована сода.

Як відчистити застарілий жир на скляній кришці сковорідки

Скляні кришки складаємо у відповідну ємність, після чого додаємо до неї господарське мило (300 мл) та 5 столових ложок соди. Наливаємо гарячу воду, щоб кришки були повністю закриті, і залишаємо їх замочуватися на годину. Засіб можна посилити, додавши ще невелику кількість соди та мила. Відмиваємо плями жиру та бруд під металевим обідком за допомогою старої зубної щітки.

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