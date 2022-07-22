Рухатиметься як по маслу: що робити, якщо заїдає блискавка

Якщо почала заїдати застібка на штанах, вирушайте на кухню по одну річ

Блискавка – зручна та поширена застібка для одягу. Однак буває, що в найневідповідніший момент вона починає заїдати.

Причиною цього може бути клаптик тканини, що застряг, або навіть проста нитка, пише ukr.media. Якщо візуальний огляд ні до чого не привів, варто скористатися одним методом, і тут нам знадобиться лист пергаментного паперу.

Що робити, якщо почала заїдати блискавка на штанах

Складаємо пергаментний папір у кілька разів і ретельно протираємо блискавку по всій довжині. Це призведе до того, що замок покриється найтоншим шаром воску, завдяки якому бігунок рухатиметься як по маслу.

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