Що покласти у взуття, щоб прибрати неприємний запах: потрібні два підручні засоби

Зробити так, щоб взуття приємно пахло, дуже просто

Багато хто стикався з такою проблемою, як неприємний запах з взуття, яке ви знімаєте після прогулянки. Особливо часто він з’являється у спекотну погоду. На щастя, цю неприємність дуже просто вирішити, причому без особливих зусиль та грошових витрат.

Як пише видання Express, допоможуть прибрати "душок" із кросівок або кедів звичайні підручні засоби. Йдеться про харчову соду та чайний пакетик. Лайфхаки здаються елементарними, але працюють просто чудово.

Як позбутися неприємного запаху у взутті

Перший спосіб передбачає застосування харчової соди. Це універсальний предмет, який є у більшості людей у шафі. Для зручності ви можете використовувати старі колготки: лише покладіть в них соду, зав’яжіть і помістіть всередину взуття.

Другий варіант зробити так, щоб кросівки не смерділи на весь будинок, використовувати два або три невикористаних чайних пакетики. Їх необхідно помістити у взуття та залишити на 24 години. Вони відмінно підходять для того, щоб взуття приємно пахло.

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