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Як відмити посуд до блиску, як у ресторані: жодної побутової хімії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посуд виблискуватиме, як новий
Посуд виблискуватиме, як новий

Усі необхідні інгредієнти легко знайти на кожній кухні.

Вас ніколи не дивував той факт, що в ресторанах чи кафе посуд завжди ідеально чистий та блищить? І це при тому, що кожна тарілка використовується кілька разів на день. Виявляється секрет ідеальної чистоти досить простий і приготувати такий засіб для миття посуду дуже просто в домашніх умовах.

Разом, щоб отримати блискучий посуд, який виглядатиме як новий, необов’язково купувати дорогу професійну побутову хімію. Все що вам потрібно – це сіль, оцет та лимонний сік, пише belnovosti.

Як відмити посуд блиску як у ресторані

Підготуйте потрібні інгредієнти. На 5-літрове відро води потрібно всього 100 г солі, склянку звичайного столового оцту і сік половини лимона. Рецепт простий змішайте всі компоненти і добре все перемішайте.

При митті посуду просто збризкуйте тарілки отриманим засобом, або змочіть у розчині губку і протирайте нею посуд. У результаті ви отримаєте чисті та блискучі тарілки без розлучень.

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#Прибирання #Посуд