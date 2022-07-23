Як врятувати улюблені речі від молі: запахи, які швидко відлякають комах із шафи

Щоб не купувати спеціальні розпилювачі, варто скористатися натуральними методами

Міль — одна із найнеприємніших шкідників, які проживають у квартирах та приватних будинках. Коли на одязі з’являються негарні залисини — настав час боротися з міллю в шафі.

Звичайно, можна купити в магазині недешевий засіб проти молі, проте навіщо витрачатися, якщо є можливість просто прибрати комах за допомогою запахів. Як пише Ukr.Media, у цьому випадку допоможуть часник, мило чи прянощі.

Які запахи відлякають міль

Часник

Аромат часнику молі не подобається. Для цього нам потрібно почистити часник, розрізати зубці на дві частини та покласти там, де найчастіше відбуваються "атаки" молі.

Господарське мило

Щоб прогнати міль із шафи, розкладіть у ньому рівномірно невеликі шматочки мила.

Прянощі

Зшийте спеціальні мішечки, всередині яких розмістіть суміш із запашного перцю, чебрецю, лаврового листа та гвоздики.

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