Навіщо замочувати магазинну курку у лимонній кислоті: хитрість від просунутих господинь

Курка з магазину нерідко напхана всякими гормонами та антибіотиками

Не всі можуть знайти час для походу на ринок, тому доводиться закуповуватись продуктами харчування в супермаркетах. Найпопулярніша і доступна за ціною курка, яка не завжди безпечна для здоров’я.

Не секрет, що м’ясо птиці, вирощеної на птахофабриці, часто містить гормони росту та антибіотики. Як позбутися шкідливих речовин у покупній курці, щоб вона стала безпечною, пише Ukr.Media. Для цього потрібно приготувати розчин із копійчаних інгредієнтів, в якому ми замочимо курку та "виженемо" хімію.

Як прибрати з магазинної курки гормони та антибіотики

Що знадобиться:

вода – 1 л

сіль – 3 ст. л.

лимонна кислота – 1 ч. л.

Вибираємо велику ємність. Заливаємо туди воду, засипаємо сіль та лимонну кислоту. Усі перемішуємо до розчинення. Потім викладаємо шматки курки чи всю тушку, якщо вона невелика. Вимочуємо м’ясо в розчині не більше 3 годин. Після закінчення часу промиваємо курку під проточною водою і готуємо.

Тільки пам’ятайте, що розчин був солоним, тому в процесі приготування постарайтесь не пересолити блюдо.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно запікати курку в духовці, щоб вона не зіпсувалась. Зазначимо, що часто при запіканні страва виходить недостатньо соковитою або сухою.