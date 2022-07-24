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Як позбутися запаху поту: прості способи, які варто спробувати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як позбутися запаху поту на одязі Новина оновлена 24 липня 2022, 13:25
Як позбутися запаху поту на одязі

Позбутися плям від поту досить легко, якщо знати ефективні лайфхаки.

Спека — це 100% збільшення кількості прання через рясне потовиділення, від якого ніхто не застрахований. Дуже часто навіть дотримання правил особистої гігієни не допомагає запобігти появі неприємного запаху на одязі. Що ж робити, якщо звичайне прання не допомагає його позбутися?

По-перше, спітнілий одяг потрібно відразу ж упорядковувати, пише belnovosti. Якщо все робити швидко, то шанси на позитивний результат зростають. Щоб впоратися з потом, можна використовувати соду, сіль або господарське мило.

Як позбутися запаху поту на одязі

  • Сода - виверніть одяг навпроти, соду змішайте з невеликою кількістю води і нанесіть суміш на проблемну область. Після того, як паста стане сухою, за допомогою жорсткого боку губки або щітки видаліть її. А потім відправте річ у прання.
  • Сіль - у підігрітій воді розчиніть пару ложок солі. Після цього в цьому розчині замочіть плями поту і залиште на 1-2 години. Потім надішліть одяг у пральну машину.
  • Господарське мило – все, що потрібно зробити, це перед пранням обробіть брудні зони господарським милом, зачекайте пів години та запустіть прання.

Раніше "Телеграф" писав, як же відіпрати плями від поту, особливо з білих речей. Також раніше ми писали, як забрати запах поту з одягу без прання.

Теги:
#Прання #Лайфхак