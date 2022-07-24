Навіщо натирати посуд корвалолом: ви здивуєтесь

Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний

Більшість людей для миття посуду зазвичай закуповують у магазинах спеціальні для цього процесу миючі засоби. Проте в окремих випадках їх можна замінити на ті, які, на перший погляд, абсолютно для цього не підходять.

Візьмемо, наприклад, звичайний корвалол. Крім прямого призначення — медичного, ліки мають ще один спосіб застосування. Корвалолом цілком реально почистити нержавіючий посуд, який неминуче темніє там, де перегрівається.

Як відчистити нержавіючий посуд корвалолом

Слід налити трохи корвалолу на темні плями і трохи потерти губкою. Забруднення зникне на очах!

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