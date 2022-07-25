Ефективний розчин для чищення дивана, після якого він буде як новий: хитрість від покоївок

Всі інгредієнти для приготування є на вашій кухні.

Як почистити старий диван

Вам не потрібно ніяких дорогих компонентів, всі інгредієнти для розчину, що чистить, можна знайти на кожній кухні. Отже, вам знадобиться оцет і рідкий мийний засіб.

Всі інгредієнти змішайте в таких пропорціях: в літр води влийте 2 столові ложки 9% оцту і додайте стільки ж мийного засобу. Ретельно все перемішайте, щоб миюче добре розчинився у воді, і залиште на кілька хвилин, щоб засіб настоявся. Потім нанесіть щіткою засіб на оббивку дивана і добре потріть його. Залишіть диван у такому вигляді на 40 хвилин, а потім протріть поверхню сидінь насухо.

Нагадаємо, впоратися з грудками у подушці теж легко в домашніх умовах. Для цього необхідно випрати подушку разом із тенісним м’ячиком. Докладніше про це лайфхаку раніше писав "Телеграф".