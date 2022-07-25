Як легко прибрати шерсть з улюбленого одягу до останньої ворсинки: дивний, але ефективний лайфхак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 26
Ця проблема знайома всім власникам домашніх тварин
Якщо ви забули купити спеціальний ролик для чищення речей від шерсті домашніх улюбленців, на виручку можуть прийти перевірені народні, а тим більше недорогі методи.
Незвичайним, але ефективним лайфхаком поділилися на сайті Ukr.Media. Фахівці рекомендують використовувати у цьому випадку звичайні капронові колготки. Підійдуть і шкарпетки, виготовлені з капрону.
Як прибрати шерсть тварин з одягу
Надягаємо панчішно-шкарпетковий виріб на руку і декілька разів проводимо по вкритій шерстю ділянці. Так шерсть переміститься з поверхні одягу на капроновий виріб.
Раніше "Телеграф" писав, як без турбот прибрати плями поту на одязі. Необов’язково купувати спеціальні засоби для виведення плям. Дієвим лайфхаком поділилася блогерка з Австралії Шантель Міла у TikTok.