Як легко прибрати шерсть з улюбленого одягу до останньої ворсинки: дивний, але ефективний лайфхак

Ця проблема знайома всім власникам домашніх тварин

Якщо ви забули купити спеціальний ролик для чищення речей від шерсті домашніх улюбленців, на виручку можуть прийти перевірені народні, а тим більше недорогі методи.

Незвичайним, але ефективним лайфхаком поділилися на сайті Ukr.Media. Фахівці рекомендують використовувати у цьому випадку звичайні капронові колготки. Підійдуть і шкарпетки, виготовлені з капрону.

Як прибрати шерсть тварин з одягу

Надягаємо панчішно-шкарпетковий виріб на руку і декілька разів проводимо по вкритій шерстю ділянці. Так шерсть переміститься з поверхні одягу на капроновий виріб.

Раніше "Телеграф" писав, як без турбот прибрати плями поту на одязі. Необов’язково купувати спеціальні засоби для виведення плям. Дієвим лайфхаком поділилася блогерка з Австралії Шантель Міла у TikTok.