Пастка від комарів, яку можна зробити своїми руками: використовується і на вулиці

Ці докучливі комахи – одні з найактуальніших літніх проблем

Якщо впоратися з мухами в оселі допоможе простий натуральний спрей, то позбутися влітку комарів ще простіше.

Спеціальні покупні засоби, на жаль, не завжди відрізняються своєю ефективністю, а в окремих випадках можуть нашкодити людині. Тому варто скористатися одним простим лайфхаком для боротьби з комарами, який буде абсолютно безпечним — змайструвати пастку, яка буде ефективною як вдома, так і на вулиці.

Як зробити пастку для комарів

Беремо звичайну пластикову пляшку і відрізаємо в неї шийку (не викидаємо). Заповнюємо ємність 200 мл теплої води, де розчиняємо 50 г цукру. Після остигання додаємо в пляшку 1 г дріжджів. Не перемішуємо. Вставляємо відрізану шийку в пляшку горловиною вниз і обертаємо всю конструкцію газетою.

Розміщуємо пастку у темному місці.

Раніше "Телеграф" писав, що впоратися з комарами влітку допоможе ще одна ефективна пастка. Для її створення потрібно два інгредієнти, які є в кожній оселі.