Навіщо класти губку в пральну машинку під час прання: позбавить вас одразу від кількох проблем

Цей лайфхак особливо корисний власникам домашніх тварин.

Головний біль багатьох власників домашніх тварин – це як позбутися постійної шерсті на одязі, що залишається навіть після прання. Однак засмучуватися не варто, як і опускати руки, адже є кілька способів, як позбутися волосків та вовни на одязі. Про спосіб із вологою серветкою ми вже писали, а тепер поділимося ще однією хитрістю з губками.

Завдяки цій хитрості прання речей у машинці буде набагато ефективніше. Крім видалення маленьких волосків та вовни, губки допоможуть впоратися з ще однією проблемою, пише belnovosti. Якою саме — читайте далі.

Для чого класти губку в пральну машину під час прання

Якщо на ваших речах присутня шерсть свійських тварин — просто разом одягом у барабан пральної машинки завантажте і звичайну губку. Вона як магніт збере на себе всі дрібні волоски, волосся, сміття та шерсть.

До того ж губка зменшить кількість катишків на одязі. Тому використання такого лайфхака зробить прання якіснішим та ефективнішим

Раніше "Телеграф" писав, що запах у одягу може з’являтися через забруднену пральну машину. Є два найпростіші способи розв'язати цю проблему.

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