Ідеально очистити кухню від липкого жиру можна одним засобом, який коштує копійки

Розповідаємо, як зробити простий та ефективний домашній засіб проти жиру та нагару

Після приготування обіду навколо варильної плити, та й майже по всій кухні, залишаються жирні бризки, дивні плями та інші брудні нальоти. Кухонні брудні поверхні можна відчистити не тільки олією, але і ще одним недорогим засобом, який можна легко зробити своїми руками.

Зазначимо, що жир з часом покривається шаром пилу і перетворюється не на саме приємне видовище. Для того, щоб його позбутися, знадобиться горілка (50 мл), столовий оцет 6% (50 мл), 1 ч. л. господарське (або дьогтьове) мило або засіб для миття посуду.

Як відчистити кухню від жирних плям

У чаші змішайте горілку, столовий оцет, 100 мл води, мило (чи засіб для чищення). Переливаємо все у пляшку з пульверизатором. Розбризкуємо засіб на кухонний гарнітур. Жорсткою щіткою очищаємо забруднення. При необхідності додаємо ще засіб для чищення. Потім змиваємо м’якою губкою.

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