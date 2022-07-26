Очистити конфорки від жиру та бруду можна за 5 хвилин: хитрість за копійки
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Вам не доведеться користуватися хімічними засобами для чищення
Існують різні способи очищення плити від жиру та інших забруднень. Однак нерідко найгірше відчищаються саме конфорки газової плити.
Якщо їх не чистити вчасно, то жир, що в’ївся, та інші забруднення можуть назавжди зіпсувати зовнішній вигляд побутового приладу. Пропонуємо вам простий і швидкий рецепт чищення конфорок, яким ви можете поділитись зі своїми знайомими.
Як очистити конфорки від жиру за 5 хвилин
Замочуємо в розчині з 2 л води та пакетика лимонної кислоти. У киплячу воду всипаємо кислоту і розмішуємо, в готовому розчині замочуємо конфорки на 5-10 хвилин. Можна також додати 1 ч. л. оцту і потерти конфорки губкою, щоб бруд, що в’ївся, швидше відвалився.
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