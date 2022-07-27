Всього 10 хвилин — і начебто нічого і не було: працюючий спосіб, як відіпрати пляму від шоколаду

Реально діючі методи, які ефективно очищають речі.

Найчастіше з цією проблемою стикаються жінки, у яких є маленькі діти, адже малюки як ніхто насолоджуються поїданням шоколаду: забруднено може бути що завгодно. Однак бувають такі проколи і у дорослих. Результат у підсумку один — потрібно швидко позбавлятися плями, щоб річ не була зіпсована. Раніше ми розповідали, як вивести пляму від вина на білих речах, а тепер поговоримо про шоколад.

Дуже важливо швидко відіпрати пляму, адже так вивести її буде набагато простіше, пише prostoway. А для цього вам знадобиться засіб, який є на кожній кухні (і це не оцет).

Як вивести пляму від шоколаду

Забруднену в шоколаді річ відразу ж відкладіть від іншого прання, щоб не замазати й інший одяг. Після цього в миску налийте трохи теплої води і замочіть у ній брудну річ так, щоб вода лише трохи покривала тканину. Пляма має бути зверху. На нього налийте засіб для миття посуду. Чекаємо 10 хвилин, полощемо і від шоколаду не залишається і сліду.

Якщо від шоколадної плями залишився жирний слід, то допоможе прийде звичайна зубна паста. Однак можна використовувати лише звичайнісіньку білу пасту без барвників, щоб не зіпсувати одяг. Натріть пляму пастою і відправте річ на звичайний режим прання.

Раніше "Телеграф" писав, як вивести плями від трави на одязі.