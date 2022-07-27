Чим обробити взуття, щоб воно не смерділо: цей простий підручний засіб є в кожному будинку

За допомогою одного прийому взуття перестане неприємно пахнути

Після того, як ви зняли кросівки або кеди, часто можете відчути неприємний запах. Особливо незручно, якщо "душок", що точиться від вашого взуття, почують й люди поруч. Як виявилося, позбутися неприємного запаху у взутті досить просто. Потрібно лише знати необхідний засіб.

Про лайфхак, який моментально впорається зі смердючим взуттям, пише видання Express. Головний секрет полягає в одному підручному компоненті – медичному спирті. Що важливо, він, напевно, знайдеться в аптечці будь-якого дому, і навіть якщо купувати цей засіб, не потрібно великих витрат.

За допомогою чого прибрати неприємний запах у взутті

Не всі знають, що звичайний спирт стане в нагоді у боротьбі з неприємним запахом у взутті. Для цього просто наповніть невелику миску медичним спиртом, змочіть розчин ватним тампоном і нанесіть його на всю підошву взуття.

Крім того, ви можете налити медичний спирт у пульверизатор та нанести суміш на внутрішню частину взуття.

Оскільки медичний спирт є природним антисептиком, він дезінфікує взуття та природним чином нейтралізує запах.

Нагадаємо, прибрати сморід у кросівках можна ще й за допомогою харчової соди. Її можна загорнути в тканину, будь то навіть старі шкарпетки, і покласти всередину взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе вивести плями на світлому замшевому взутті. Якщо так сталося, що воно сильно забруднилося, не варто засмучуватися і нести туфлі або черевики в хімчистку. Є кілька простих способів, які легко повернуть взуттю належний вигляд.