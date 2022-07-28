Цей натуральний запах миттєво злякає моль: дієвий лайфхак

Позбутися молі в оселі можна навіть без агресивної побутової хімії

Моль може зіпсувати ваш гардероб, улюблені штори і навіть прогризти дірки у м’яких меблях. У цих шкідників сильний нюх, який домовласники можуть використовувати у своїх інтересах, щоб відлякати нічних шкідників.

Як пише видання Express, позбутися молі в будинку можна навіть без дорогих хімічних репелентів. Як виявилося, кедр – чудовий варіант для відлякування молі з житла.

Моль не любить кедр. Хоча він приємно пахне для людей, він сильно відлякує комах, у тому числі цих нічних метеликів. Кедр маскує запах натуральних тканин, а також надає одягу та білизні свіжого приємного аромату.

Кедрові блоки для захисту від молі можна купити у магазині. Просто покладіть блоки у кошики або серед складених светрів та футболок. Вони будуть ефективними протягом приблизно трьох місяців. Крім того, можна відшліфувати деревину кедра й використовувати у будинку.

Кедр повинен мати досить сильний запах, щоб бути ефективним.

Раніше "Телеграф" розповів, як відлякати мух за допомогою саморобної пастки. Знадобляться лише підручні кошти.

Також допоможе у боротьбі з комахами в літню пору натуральний спрей для відлякування мух або пастка з яблучним оцтом. Виготовити їх дуже просто.