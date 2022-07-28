Цей засіб за 10 хвилин подолає засмічення в раковині або душовій кабіні: найпростіший лайфхак

Розблокувати каналізацію дуже просто і дешево, якщо знати "таємні" інгредієнти

У ванній кімнаті можуть часто виникати засмічення в раковині або душовій кабіні. У зливних отворах часто накопичується волосся, мило та шампунь. На кухні ж "затори" можуть з’явитися через залишки їжі або олії.

Як пише видання Express, розблокувати стік у домашніх умовах зовсім нескладно. І навіть не потрібно купувати агресивну побутову хімію. Найбільш поширене вирішення проблеми із засміченнями у ванній кімнаті чи кухні – використання комбінації харчової соди, столового оцту та киплячої води.

Харчова сода, звичайний оцет та окріп — натуральний метод боротьби із засміченнями, але неймовірно ефективний. Так, вилийте окріп у каналізацію, потім всипте харчову соду і склянку звичайного оцту і залиште на 10 хвилин. Потім налийте ще один чайник окропу, щоб очистити отвір.

Нагадаємо, допоможуть ліквідувати "затори" у раковині також звичайні таблетки для посудомийки. Мало хто знає, але капсули для посудомийної машини можуть стати в нагоді в прибиранні житла і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбавитися засмічення в раковині можна також за допомогою іншого засобу, який ви легко знайдете у себе в будинку. Мова про пральний порошок, який чудово справляється із засміченнями, зокрема, у ванній кімнаті.