Запрані білі речі зі старими плямами можна дуже просто відбілити у пралці

Після цього ви перестанете закуповувати дорогі відбілювачі

Згодом будь-які білі речі стають з жовтим відтінком, на них з’являються плями, що не виводяться, та й сама річ починає виглядати запраною. Повернути білим речам первісну білизну можна дуже просто. Головне знати деякі лайфхаки.

Як пише domosedy, випрати їх можна в пральній машинці з порошком та іншими додатковими засобами, які є в кожній аптечці – перекисом водню та нашатирним спиртом.

Як відбілити речі в пральній машині

У лоток висипаємо звичайний порошок, 100 мл перекису водню 3% та 100 мл нашатирного спирту. Включаємо цикл прання (60 градусів). Чекаємо, поки речі просочаться водою та нагріються, потім натискаємо на паузу. Залишаємо пралку в такому вигляді на пів години, потім запускаємо цикл прання знову. Дістаємо та висушуємо речі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти колір одягу під час прання. А також розповідав, як освіжити та повернути сліпучість білої білизни.