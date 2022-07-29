Як повернути білизну пожовклій емальованій каструлі: стане як нова, а потрібен лише 1 інгредієнт

Дуже простий та недорогий метод очищення емальованої каструлі

Для того, щоб кухонний посуд довше зберігав свою білизну, необов’язково купувати для цього різні покупні засоби. Відчистити кухонне начиння можна засобами, зробленими в домашніх умовах.

Наприклад, відмити пожовклий емальований посуд буває не так просто, пише domosedy. Однак хитрі господині не морочаться з чищенням, а просто використовують таблетки для посудомийної машини.

Як відбілити пожовклу емальовану каструлю

Опускаємо 1 таблетку в каструлю з гарячою водою, доводимо до кипіння і кип’ятимо 15 хвилин на невеликому вогні. Потім зливаємо воду в раковину, а каструлю промиваємо під проточною водою, видаляючи залишки бруду та мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.