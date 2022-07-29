Рус

Як повернути білизну пожовклій емальованій каструлі: стане як нова, а потрібен лише 1 інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
90
Як відбілити пожовклу емальовану каструлю Новина оновлена 29 липня 2022, 14:26
Як відбілити пожовклу емальовану каструлю

Дуже простий та недорогий метод очищення емальованої каструлі

Для того, щоб кухонний посуд довше зберігав свою білизну, необов’язково купувати для цього різні покупні засоби. Відчистити кухонне начиння можна засобами, зробленими в домашніх умовах.

Наприклад, відмити пожовклий емальований посуд буває не так просто, пише domosedy. Однак хитрі господині не морочаться з чищенням, а просто використовують таблетки для посудомийної машини.

Як відбілити пожовклу емальовану каструлю

Опускаємо 1 таблетку в каструлю з гарячою водою, доводимо до кипіння і кип’ятимо 15 хвилин на невеликому вогні. Потім зливаємо воду в раковину, а каструлю промиваємо під проточною водою, видаляючи залишки бруду та мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.

Теги:
#Кухня #Посуд #Частка #Лайфхак