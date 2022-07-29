Чим потрібно мити вікна, щоб на них не було розводів: проста хитрість

Досвідчені господині знають, як відполірувати вікна після миття і досягти ідеального блиску

Розводи – основна проблема, яка може виникнути після очищення вікон у будинку, особливо якщо доводиться відтирати скло від скотчу. Ідеально вимити вікна насправді просто, та й не потрібна дорога побутова хімія.

Як пише видання Express, секрет бездоганного результату миття вікон полягає у вигляді домашнього предмета першої необхідності, який є в кожній шафі: харчової соди. Позбутися розводів допоможе перевірений лайфхак, для якого потрібна одна певна тканина.

Харчова сода — це природне і зручне рішення, і важливо — коштує копійки. Цей підручний засіб легко видаляє будь-який тип бруду, пилу або іншого сміття. Перший крок, який вам потрібно зробити, насипати харчову соду на серветку для очищення. Потім протріть скло: не робіть це із сильним натиском, сода ефективно справляється із забрудненнями навіть при акуратних рухах. Далі необхідно змити соду зі скла: наповніть невелику ємність теплою водою і іншою ганчіркою видаліть порошок з поверхні.

Якщо ви хочете отримати бездоганний блиск скла, то рекомендується полірувати вікно після його висихання, використовуючи м’яку суху замшеву тканину. За допомогою такої маніпуляції на склі не залишиться розводів. Серветки з мікроволокна м’які та мають потужні властивості, які видаляють бруд. Проте завжди корисно полірувати вікна замшевою тканиною, щоб гарантувати блискучі результати.

Раніше "Телеграф" писав, яким розчином натерти скло після очищення, завдяки якому вікна будуть залишатися чистими цілий рік. Виготовити його легко у домашніх умовах.