Як розморозити холодильник за 10 хвилин: простий лайфхак

Підручний побутовий прилад прискорить процес розморожування

На розморожування холодильника може піти дуже багато часу. Якщо вам необхідно впоратися із цим завданням швидше, то є можливість прискорити процес. Для цього вам знадобиться побутовий прилад, який є у кожному будинку.

Про лайфхак з розморожування холодильника за 10 хвилин пише видання Express. Якщо у вас немає часу залишати холодильник вимкненим та відкритим на кілька годин, скористайтеся феном. Як виявилося, несподіваний помічник у прибиранні значно заощадить час та зусилля.

Так, просто використовуйте фен у гарячому режимі протягом декількох хвилин, а потім у холодному режимі. Цей побутовий прилад красиво і швидко впорається із завданням розморозити холодильник. Зазначимо, що не слід підносити його занадто близько до льоду, що капає.

На розморожування холодильника за допомогою фена піде лише 10 хвилин. Додамо, що з цією ж метою можна використовувати відпарювач.

Нагадаємо, відмити холодильник до ідеальної чистоти можна за допомогою двох копійчаних засобів, які легко знайдуться на вашій кухні.

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