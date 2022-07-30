Що робити, якщо після прання полиняли речі: спосіб, який поверне колір не лише білому, а й яскравому одягу

Не варто одразу викидати речі, які полиняли, адже їх можна ще врятувати.

Часто буває так, що під час прання трапляються невеликі неприємності, які суттєво зменшують ваш гардероб. Наприклад, при неправильно вибраному режимі прання або невдалому сортуванні, речі можуть полиняти. Раніше ми вже писали, як повернути білим речам початкову білизну, а тепер розповідає, як врятувати одяг, який пофарбувався під час прання.

Як повідомляє prostoway, є перевірений часом метод, який підійде для відбілювання не лише білих речей, а й кольорових. Завдяки цьому способу вам не доведеться викидати зіпсовану річ або відправляти її на ганчірки.

Що робити, якщо речі під час прання змінили колір

Вам знадобиться:

5 л гарячої води

1/2 склянки порошку

1 ст. кисневого відбілювача

1 ст. рослинної олії

Змішайте всі інгредієнти до однорідності та зануріть речі так, щоб вони були повністю у воді. Залишіть одяг у цьому розчині доки вода не охолоне. Здебільшого це займає 2-3 години. Необхідно речі періодично перевертати, щоб вони поступово відбілювалися.

Після того, як вода охолоне, відправте одяг у пральну машинку на звичайний режим для прання. У машину нічого додавати не потрібно.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти колір одягу під час прання. А також розповідав, як освіжити і повернути сліпучість білій білизні.