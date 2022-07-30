Як зробити натуральний освіжувач повітря для дому: перевірена хитрість з простим апельсином

Від неприємного, затхлого запаху не залишиться і сліду

Від різних запахів у будинку позбавитися часто буває не так просто. Ми вже писали про те, як прибрати запах старості у квартирі, а тепер розповідаємо про несподіваний спосіб, який освіжить повітря в приміщенні на довгий час.

Затхле повітря, яким неприємно дихати, з’являється не тільки в оселі зі старими меблями, а й навіть у сучасних квартирах з євроремонтом. Якщо прибирання та тривале провітрювання не допомагає освіжити приміщення, то на допомогу може прийти освіжувач повітря, який можна зробити з натуральних інгредієнтів.

Як позбавитися від затхлого запаху в оселі за допомогою апельсину

Беремо один великий плід і видаляємо з нього шкірку. Її можна подрібнити на шматочки мініатюрного розміру. Потім відправляємо рослинний матеріал у скляну банку. Зверху вливаємо склянку оцту та закриваємо ємність. Чекаємо протягом 7 днів. Після цього проціджуємо рідину, переливаємо її в пляшку з розпилювачем. Додаємо пару крапель ефірних олій лимона та апельсина, щоб розчин вийшов більш насиченим. Обробляємо засобом усі поверхні в будинку, включаючи килими та штори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбавити одяг із секонд-хенду від неприємного запаху.