Кросівки будуть як нові: 5 найкрутіших способів для чищення білого взуття

Завдяки цим лайфхакам, мрії про біле взуття стануть дійсністю.

Білі кеди або кросівки — це, напевно, найпопулярніше взуття на літо. Вона дуже стильна і підходить практично під усе, однак у неї є один великий недолік — вона дуже швидко мажеться і досить важко повернути взуттю колишню білизну. Однак зробити це можна, знаючи деякі хитрощі. Наприклад, як правильно чистити біле взуття зубною пастою.

Як повернути білому взуттю колишній вигляд, пише prostoway. Всі інгредієнти для приготування цих коштів є в кожному будинку, а якщо ні, то коштують вони не так вже й дорого.

Ефективні способи очищення білого взуття

Оцет, пральний порошок та лимонна кислота (або перекис) – змішайте 1 ст.л. оцту, 1 ст. лимонної кислоти і додайте трохи прального порошку. Густу кашку, яка вийшла, нанесіть на кросівки та залиште на 10 хвилин, потім змийте водою.

Зубна паста — намажте кросівки, обов’язково звичайною білою пастою (не кольоровий!). Трохи потримайте на взутті, а після залишки заберіть серветкою.

— намажте кросівки, обов’язково звичайною білою пастою (не кольоровий!). Трохи потримайте на взутті, а після залишки заберіть серветкою. Сода — змішайте порошок з водою, щоб вийшла густа каша. Нанесіть суміш на брудні ділянки, залиште на 15 хвилин|мінути|, а потім змийте водою.

змішайте порошок з водою, щоб вийшла густа каша. Нанесіть суміш на брудні ділянки, залиште на 15 хвилин|мінути|, а потім змийте водою. Ацетон та оцет – засіб, який добре очищає підошву. Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях, протріть підошву розчином, а потім все змийте водою.

– засіб, який добре очищає підошву. Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях, протріть підошву розчином, а потім все змийте водою. Міцелярна вода — змочіть ватяний диск у засобі та протріть забруднені ділянки.

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