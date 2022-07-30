Навіщо варити ложки та виделки із нержавійки: корисна хитрість господинь

Відмінний лайфхак очищення столових приладів із нержавіючої сталі в домашніх умовах

Неохайні ложки і виделки завжди псують враження навіть про найпростіший обід. Звичайно, столові прилади з нержавіючої сталі найпрактичніші — вони не зазнають корозії, не чорніють. Однак на них часто накопичується наліт, якого буває важко позбутися.

Почистити виделки і ложки із нержавіючої сталі можна і просто харчовою содою, але цей процес виходить копітким. Як пише Ukr.Media, хитрі господині вдаються до звичайного кип’ятіння, яке впорається навіть зі слідами кави та чаю.

Як позбавитися від нальоту на ложках і виделках із нержавійки

У каструлю чи іншу зручну ємність наливаємо 2 л води. Засипаємо по 2 столові ложки соди та солі. Столові прилади кип’ятимо 20-30 хвилин. Потім ложки та виделки промиваємо під проточною водою. Для більшої ефективності кип’ятимо ще раз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.