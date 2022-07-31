Як очистити конфорки від бруду та жиру всього за 5 хвилин: найпростіший метод

Завдяки цьому способу, ваша плита сяятиме як нова.

Готування має один мінус, через який часто домогосподарки і зовсім не хочуть щось варити або смажити. Цей мінус — це те, наскільки швидко забруднюється плита, яку потім доводиться відмивати всіма можливими і неможливими способами. Раніше ми вже писали, як відмити плиту за допомогою картоплі, а тепер пропонуємо ще один експрес-метод.

Оскільки постійно відмивати конфорки від бруду і жиру в основному багатьом ліньки, то на момент збирання деталі настільки забруднені, що відмити їх здається чимось неможливим. Однак це не так, пише belnovosti. Є засіб, який готується буквально 5 хвилин, а ефект від його застосування довго радуватиме око.

Як відмити конфорки від бруду та жиру

Зазначимо, що цей засіб зовсім не псує зовнішній вигляд незамінної кухонної помічниці, тому ним користуються багато хто. В основі диво-методу – лише лимонна кислота.

У будь-яку місткість залийте літр гарячої води. Додайте у воду 3 столові ложки лимонної кислоти і розмішайте до повного розчинення. Покладіть конфорки в місткість із розчином і накрийте кришкою на годину. Після конфорки помийте ганчіркою або губкою з додаванням невеликої кількості мийного засобу для посуду.

Раніше "Телеграф" писав, якраз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.