Як швидко вивести жовті плями в пахвах зі світлих речей: геніальне рішення

Розповідаємо, як миттєво прибрати сліди від поту, якщо звичайне прання вже не допомагає

У спекотну літню пору практично всі потіють більше звичайного, через що у багатьох з’являється зайвий головний біль — як відіпрати плями від поту, щоб це було легко і швидко, особливо на білих речах.

Тому деякі люди відмовляються купувати білі речі, але ті, кому доводиться носити білу футболку або сорочку, наприклад на роботу, стикаються з необхідністю практично кожен день видаляти плями поту в пахвах. Впоратися з жовтизною у цих місцях за 5 хвилин дозволить кухонний засіб для видалення жиру, пише cpykami.

Як вивести жовті плями від поту в пахвах на білих речах

Намочуємо пляму на одязі. Рясно наносимо жироудалювач і розподіляємо, щоб тканина ним просочилася. Залишаємо річ на 5 хвилин, а потім, потерши оброблені області, прополіскуємо у чистій воді. Після цього вручну або в пральній машині перемо річ, щоб повністю вимити жироудалювач з тканини.

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