Унітаз блищатиме: ефективний засіб, завдяки якому ви забудете про наліт

Такий спосіб швидкий, економний та безпечний для здоров’я.

Чим швидко і просто почистити унітаз — питання, яке, напевно, цікавить кожну домогосподарку. І щоб повернути сантехніці колишній вигляд, вони вирушають прямісінько до відділу побутової хімії та скуповують різні засоби, які не завжди працюють. Щобільше, їх випаровування і небезпечний склад можуть нашкодити здоров’ю. Що ж робити у такому разі?

Відповідь проста — можна, та й навіть потрібно звернутися за допомогою до народних методів, пише belnovosti. Подумайте, адже у наших бабусь не було жодних дорогих хімічних засобів, а чисто було, начебто нічим ніколи не користувалися.

Як відмити унітаз до блиску

Відмити унітаз допоможе засіб, який завжди є на кожній кухні — звичайний столовий оцет. Все, що потрібно — це взяти туалетний папір, покласти його в будь-яку місткість і залити харчовим оцтом, а потім покласти просочений папір у заглиблення на внутрішній поверхні унітаза і зачекайте 5-10 хвилин. Через цей час, пройдіться по поверхні щіткою, щоб остаточно позбавитися від нальоту і плям.

Також можна нагріти 250 мл оцту та вилити теплу рідину в унітаз, а на стінки висипте кілька столових ложок соди. Залишіть все на 2-3 години, після змийте та обполощіть водою.

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