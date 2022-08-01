Який натуральний запах відлякає моль: корисний лайфхак

Впоратися зі шкідником у житло можна дуже легко

Моль може сильно нашкодити речам у будинку, починаючи від одягу у шафі та закінчуючи текстильними атрибутами інтер’єру. Ці комахи можуть вигризати помітні дірки, які просто псують той чи інший предмет. На щастя, проблему з міллю можна просто вирішити за допомогою одного натурального засобу.

Про лайфхак з боротьби з міллю пише видання Express. Виявилося, чудовим помічником у цьому питанні стане звичайна рослина – лаванда, яка працює набагато ефективніше за хімічні репеленти.

Лаванда – один із найкращих ароматів для відлякування молі з дому. Це може бути всіма улюблений заспокійливий запах, але він змусить метеликів полетіти у пошуках нового притулку. Додаткова перевага лаванди полягає в тому, що вона не просто відлякує міль, тому що ще олію лаванди терпіти не можуть такі комахи, як комарі та кліщі.

Лаванда — відмінна натуральна альтернатива відлякувачу молі завдяки своєму гострому й приємному аромату та натуральним властивостям. Щоб використовувати лаванду проти молі, просто наповніть саше сушеною лавандою або зануріть ватяні тампони в лавандову олію.

Раніше "Телеграф" розповів, як відлякати мух за допомогою саморобної пастки. Знадобляться лише підручні засоби.

Також допоможе в боротьбі з комахами в літню пору натуральний спрей для відлякування мух або пастка з яблучним оцтом. Виготовити їх дуже просто.