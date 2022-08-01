Саморобний відбілювати за секунди виведе жовті плями з білого одягу: відмінний лайфхак

Домашній засіб для виведення плям впорається навіть з "потними слідами"

Відмити плями з білого одягу іноді дуже складно, особливо якщо це сліди від поту і дезодоранту. Мало хто знає, але впоратися з проблемою можна без використання дорогих засобів для чищення. Домашній відбілювач легко та дешево зробити самим.

У той час як існує безліч доступних продуктів для видалення плям поту, є альтернатива, яка може бути захована просто у вашій кухонній шафі. Про лайфхак з виведення жовтих плям з білого одягу пише видання Express.

Спробуйте зробити розчин на основі натурального оцту, який допоможе вивести пляму. Такий засіб більш дбайливо працює як із забрудненим одягом, так і щодо навколишнього середовища.

Щоб зробити розчин вдома, змішайте половину чайної ложки прального порошку з чвертю склянки оцту та чвертю склянки холодної води. Нанесіть суміш безпосередньо на пожовклу ділянку тканини, злегка втираючи в пляму, а потім відразу ж треба випрати одяг.

Як повідомлялося раніше, досвідчені господині також використовують оцет при пранні й в інших випадках. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.

Також "Телеграф" розповідав, який засіб видалить жирну пляму з одягу. Потрібні найпростіші продукти.