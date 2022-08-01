Як прибрати неприємний запах з холодильника: цей копійковий засіб є в кожному будинку

Всім відомий продукт відмінно вирішує проблему зі смердючим холодильником

Іноді в холодильнику може виникнути неприємний запах, ним можуть просочуватися продукти, що зберігаються усередині. Буває так, що "душок" залишається навіть після очищення холодильника. На щастя, один простий лайфхак миттєво вирішить проблему із смородом із холодильника.

На допомогу прийде звичайний продукт — харчова сода, яка часто може стати в нагоді при прибиранні будинку. Про те, як прибрати з холодильника неприємний запах, пише видання Express. Важливо, що в такому випадку потрібний лише натуральний продукт, а не шкідлива та дорога "хімія" з супермаркету.

Аромати їжі в холодильнику поєднуються і з часом може з’явитися досить неприємний запах. Однак харчова сода може ввібрати цей сморід лише за одну ніч. Все, що вам потрібно зробити, це взяти невелику тарілку, миску або контейнер та додати трохи харчової соди. Помістіть ємність без кришки в холодильник і залиште на ніч.

Ви будете вражені, але сода "створить диво": мерзенний запах зникне. Справа в тому, що харчова сода має властивості, що поглинають запах, і тому позбавить будь-яких неприємних запахів.

Нагадаємо, відмити холодильник до ідеальної чистоти можна за допомогою двох копійчаних засобів, які легко знайдуться на вашій кухні.

Раніше "Телеграф" розповів, за допомогою якої хитрощі можна прискорити процес розморозки холодильника. Замість кількох годин на розморожування піде лише 10 хвилин.