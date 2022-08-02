Пилу не буде цілий тиждень: ефективний метод прибирання від покоївок

Ця хитрість допоможе підтримувати бездоганну чистоту в будинку.

Прибирання – це не завжди важкий та тривалий процес, результат якого буквально через п’ять хвилин може бути зіпсований. Якщо знати кілька корисних хитрощів, то вам вдасться прибратися в квартирі буквально за пів години, а ефект залишиться цілий тиждень. Раніше ми вже писали, чим натерти вікна, щоб вони довго залишалися чистими, а тепер розповідаємо, як боротися з пилом, щоб він не турбував вас цілий тиждень.

Як повідомляє belnovosti, цим методом збирання користуються покоївки в різних санаторіях, щоб надовше зберігати чистоту в номерах. Зазначимо, що, на перший погляд, цей спосіб може здатися досить примітивним, проте він справді ефективний та дає відмінний результат.

Як позбутися пилу в квартирі на 7 днів

Щоб уникнути швидкого осідання пилу на різних поверхнях у будинку: полицях, столах, підвіконнях і т.д., їх потрібно обробити антистатиком, який потрібно приготувати самостійно. Для цього в тазику з водою розмішайте один ковпачок будь-якого кондиціонера, який ви використовуєте під час прання.

Змочіть ганчірку в цьому розчині і протріть всі доступні поверхні. Зазначається, що ефект від такого прибирання протримається близько тижня, а потім процедуру слід повторити.

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти дзеркало у ванній кімнаті, щоб воно не запотіло. Для усунення проблеми є 3 корисні та перевірені лайфхаки.