У чому замочити одяг із секонд-хенду, щоб усунути неприємний запах: ці засоби є в кожній оселі

Від вживаних речей тхне специфічним запахом, який виникає після обробки спецзасобами

Для економії грошей багато хто купує собі обновки в секонд-хендах. Проте всі стикаються з тим, що після покупки буває дуже важко позбутися специфічного запаху речі, що виникає після обробки спеціальними засобами.

Якщо звичайне прання запах не змогло прибрати, то радимо випробувати нижчеперелічені способи, щоб обновка змогла радувати вас приємним запахом кожен день.

Як прибрати неприємний запах з одягу із секонд-хенду

Замочіть речі у розчині з води та нашатирного спирту на дві-шість годин. Потім промийте і просушіть на відкритому повітрі. Беріть 1 мл спирту на літр води.

та на дві-шість годин. Потім промийте і просушіть на відкритому повітрі. Беріть 1 мл спирту на літр води. Те ж саме можна зробити в оцті та солі . Замочіть одяг у підсоленій воді з додаванням оцту.

та . Замочіть одяг у підсоленій воді з додаванням оцту. Прополощіть одяг у воді з додаванням кількох крапель ефірних олій.

Читайте також: Категорія Lifestyle Одяг з секонд-хенду: як правильно прати, щоб позбутися запаху Після повернення з секонд-хенду куплені речі слід відправляти в пральну машинку

Покладіть речі в пакет з зернами кави , змоченою духами хусткою або милом .

, змоченою хусткою або . Так само можна покласти в пакет з речами з секонд-хенду активоване вугілля, сіль та пакетики чаю.

Зазначимо, що є багато причин, чому не варто купувати в секонд-хенд деякі предмети особистого користування. Докладніше про це читайте у нашому попередньому матеріалі.