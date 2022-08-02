Як швидко відмити мікрохвильову піч: засіб, який впорається з брудом за 5 хвилин

Щоб очистити техніку, необов’язково купувати дорогі кошти.

Сучасне життя вже неможливе без різної техніки, особливо без такої, як холодильник або мікрохвильова піч. Проте, щоб вони завжди працювали, їх треба правильно доглядати. Ми вже писали, як розв'язати проблему з неприємним запахом із холодильника, а тепер розповідаємо, як швидко очистити мікрохвильову піч від різних забруднень.

Відмити мікрохвильову піч досить легко і просто, якщо знати одну маленьку хитрість, пише prostoway. Великий плюс цього методу полягає в тому, що всі інгредієнти завжди є на кухні.

Як швидко відмити мікрохвильову піч

Очистити її досить легко. Все, що для цього потрібно — це звичайна сода. Цей білий порошок може усунути навіть важкі забруднення за дуже короткий проміжок часу.

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Змішайте 2 столові ложки соди із 200 мл води. Все це добре перемішують і поміщають у мікрохвильову піч на 5 хвилин. Консистенція почне нагріватися і внаслідок чого брудні плями почнуть легко відшаровуватись. Після цього потрібно буде просто протерти вологою ганчіркою внутрішню поверхню мікрохвильової печі. Для більшої ефективності ганчірку можна змочити в цьому розчині.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати у мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.