Навіщо зберігати зубну щітку поруч із пральною машиною: хитрість, яку потрібно взяти на замітку

Якщо ваша зубна щітка вже зносилася, не варто її одразу ж викидати

Зубна щітка може послужити вам у господарстві і після свого зношування. Як часто потрібно міняти зубну щітку, ми писали раніше.

Досвідчені господині, як пише sterlegrad, тримають стару зубну щітку поруч із пральною машинкою. Але навіщо? Як виявилось, зубна щітка може допомогти підготувати одяг до прання.

Як прибрати плями на одязі перед пранням

Зубна щітка чудово справляється з дрібними плямами на одязі. Для цього нам потрібно змочити пляму, а потім нанести на неї засіб для виведення плям. Зубну щітку змочуємо у воді і починаємо прати пляму. Після цього річ закидаємо у пральну машину з рештою білизни.

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Раніше блогерка зі США Керолайн Соломон показала в TikTok, як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах.