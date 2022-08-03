Як очистити праску від накипу: перевірені часом засоби

Необхідно лише кілька підручних засобів, які знайдуться у кожному будинку.

Сучасні праски обладнані різними функціями подачі пари та розбризкувачами, які мають властивість забиватися через накип, що своєю чергою після при прасуванні може зіпсувати ваші речі. Щоб уникнути цього, важливо вчасно чистити техніку. Як очистити праску в домашніх умовах читайте далі.

Трьома простими, але дуже ефективними способами, як почистити не лише підошву праски від нагару, а й внутрішню частину техніки від вапняного каменю та нальоту, поділилося видання belnovosti. Ну і ще один плюс — все, що потрібно для прибирання, є на кухні.

Як почистити праску від накипу

Порада перша — оцет. Приготуйте розчин, змішавши оцет із водою у співвідношенні 1:1. Засіб залийте його в місткість для води у прасці, щоб вона була заповнена приблизно на ¼ бачка. Увімкніть режим очищення, якщо такий є, або просто максимально нагрійте. Після цього переверніть його горизонтально над тазиком і почніть випускати пару, доки не закінчиться оцтовий розчин. Потім повторіть процедуру із звичайною водою.

Порада другий — лимонна кислота. Розчиніть 20-30 г порошку в склянці води і залийте суміш у праску. Далі повторіть все те саме, що і з оцтом.

Розчиніть 20-30 г порошку в склянці води і залийте суміш у праску. Далі повторіть все те саме, що і з оцтом. Порада третя — газована вода. Воду (без ароматизаторів і смакових добавок) залийте в бачок праски до максимальної позначки, нагрійте його до максимуму, і проведіть все ті ж процедури, що і в попередніх двох.

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