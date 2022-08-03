Дешевий спосіб відіпрати старі плями на білому одязі: ці засоби є в кожному будинку

Є кілька лайфхаків, які допоможуть вивести плями

Звичайний столовий оцет і харчова сода — відмінний засіб для чищення, придатний для всіх видів прибирання. З їх допомогою можна відбілити одяг зі старими плямами. Ці природні продукти миттєво впораються з проблемою.

У міру того, як ваш одяг старіє і зношується, він стає все більш беззахисним перед агресивними хімічними речовинами в пральних порошках. Дешевий і щадний замінник миючого засобу — розчин харчової соди та оцту. Про лайфхак із заміни порошку на підручні інгредієнти пише видання Express.

Так, просто додайте півсклянки обох інгредієнтів у відсік пральної машини перед пранням, і вони освітлять та очистять ваш одяг, особливо білий. І оцет, і харчова сода також можуть допомогти позбавитися неприємних запахів.

Мало кому відомо, що оцет має ті ж кондиціонуючі властивості, що і кондиціонер для білизни, а також може допомогти у видаленні плям з одягу. Потрібно лише додати півсклянки дистильованого оцту у відділення для мильних засобів пральної машини перед запуском циклу.

Для складних плям на одязі та килимах змішайте воду й оцет у рівних пропорціях у пульверизаторі. Нанесіть помірну кількість засобу на забруднену зону і дайте їй увібратися в тканину протягом 10-15 хвилин, перш ніж обережно промокнути пляму губкою або тканиною з мильним розчином. Таку хитрість можна також використовувати при очищенні постільних речей, рушників та подушок.

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