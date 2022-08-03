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Чим відмити плями від кави та чаю зі столів та кухлів: несподіваний лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сліди від кухлів явно не прикрашають ваші меблі Новина оновлена 03 серпня 2022, 18:17
Сліди від кухлів явно не прикрашають ваші меблі

Простий підручний засіб, який впорається з нальотом від чаю чи кави, є в кожному будинку

Засоби для чищення в магазині дорожчають і багато людей шукають дешеві альтернативи для виконання домашніх справ. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що деякі з найефективніших продуктів вже можна знайти у ваших шафах, наприклад, мова про зубну пасту.

Такий простий засіб, як зубна паста, може стати незамінним помічником при прибиранні житла. А саме: вирішити проблему зі слідами від кави чи чаю як на столах, так і всередині посуду. Про лайфхак з використання зубної пасти пише видання Express.

Експерти рекомендують використовувати зубну пасту, щоб видалити плями від кави зі столів та кухлів. Якщо на кавовому столику є плями від кави, і у вас немає ідей, як їх видалити, зубна паста легко вирішить цю проблему.

Просто нанесіть трохи зубної пасти на вологу тканину і протріть пляму. Крім того, це ще й ідеальний засіб для очищення від стійких залишків коричневої рідини всередині кухлів.

Нагадаємо, зубна паста застосовується у багатьох випадках. Так, японці з її допомогою прибирають неприємні запахи з дошки для нарізання, докладніше про лайфхак писав раніше "Телеграф". А ще зубна паста допоможе очистити до блиску срібні вироби та повернути їм колишній гарний вигляд. Більше того, багато хто використовує зубну пасту для очищення скла: вона допоможе відмити вікна від слідів скотчу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який підручний засіб допоможе відіпрати старі плями на одязі. Несподіваний інгредієнт впорається навіть із пожовтінням тканини від поту та дезодоранту.

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#Зубна паста #Лайфхак