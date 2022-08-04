Як вимити жирний посуд без мийного засобу: хитрий лайфхак

Всі необхідні компоненти легко знайти на кожній кухні

Нерідко буває так, що ви просто забуваєте купити новий мийний засіб для посуду, а старий уже закінчився. Якщо у вас немає можливості та часу вирушити за новою порцією засобу в магазин, можна обійтися без нього.

Впоратися із забрудненнями, жиром та нальотом допоможуть прості засоби, які завжди знайдуться під рукою на кухні. Про це пише Ukr.Media.

Сода

Сода не тільки чудово відмиє жир, а й надасть посуду блиску. Відмінно справляється з нальотом на виделках та ложках.

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Лимонна кислота

Ефективно очищає чайник від накипу. Для цього 1 ч. л. лимонної кислоти додають у воду і нехай закипить.

Оцет

Справляється з розводами та пригорілим жиром на сковорідках та каструлях.

Гірчичний порошок

Видаляє найстаріший і застиглий жир із будь-якої поверхні. Для цього наносимо порошок на посуд і натираємо кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.