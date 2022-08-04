Як повернути колишній вид дошці для нарізання за 5 хвилин: несподіваний лайфхак

Очистити дошку для нарізки допоможе найпростіший продукт, який коштує копійки

Чим частіше ми користуємося дошкою для нарізання, тим швидше вона тьмяніє і згодом на ній виникають різні плями. Цей предмет — одне з найпопулярніших місць для розмноження мікробів у житлі. Тому важливо, щоб поверхня, на якій продукти нарізаються, була ідеально чистою. Не варто поспішати викидати дошку, якщо вона забруднилася, і витрачати гроші на нову. Є простий лайфхак, який допоможе повернути дошці для нарізання колишній вигляд.

Про те, який засіб допоможе очистити до ідеальності дошку для нарізання, пише ресурс Express. Мова про якусь "хімію" не йдеться. Звучить дивно, але впоратися із проблемою допоможе відомий усім продукт – лимон. Ефективність цього методу вас приємно здивує.

Як прибрати плями з дошки для нарізання за допомогою лимона

Мало хто знає, але лимони – незамінні помічники у прибиранні будинку. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що особливо добре вони працюють при очищенні дощок для нарізання.

Вам потрібно зробити нехитрі маніпуляції: розріжте навпіл лимон, насипте на дошку для нарізання трохи солі та почистіть плями м’якоттю лимона. Рекомендується залишити цей солено-лимонний розчин на дошці приблизно на п’ять хвилин, перш ніж змити.

Такий прийом моментально спрацює і ви знову користуватиметеся чистою дошкою для нарізання без будь-яких забруднених слідів.

Нагадаємо, ще є японський метод миття обробної дошки. Головний інгредієнт у разі досить незвичайний. Мова про такий підручний засіб, як зубна паста. За японським методом, її слід попередньо заморозити в кубиках в морозилці.