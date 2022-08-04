Копійчаний засіб очистить сковороду, що пригоріла, за 30 хвилин: простий лайфхак

Підручний продукт, який є у кожному будинку, прийде на допомогу

Миття посуду, здавалося б, просте та рутинне діло. Але іноді із забрудненнями не вдається прибрати миттєво. Впоратися із забрудненнями, жиром і нальотом допоможуть прості засоби, які завжди знайдуться під рукою на кухні, більше того, можна обійтися навіть без миючого. А проблему зі сковородою, що пригоріла, також легко вирішити без дорогої "хімії".

Про лайфхак, який допоможе повернути колишній вигляд сковороді, що пригоріла, пише видання Express. Такий елементарний продукт, як харчова сода, може бути універсальним засобом для чищення в будинку. Саме вона допоможе відмити сковороду до блиску.

Якщо у вас є сковорода, яка занадто довго не використовувалася, або ваша духовка забруднена накопиченням відкладень, що пригоріли, то харчова сода може стати вирішенням цих проблем. Спочатку змочіть забруднену ділянку гарячою водою, потім посипте трохи харчової соди, щоб вона покрила всю пляму. Залишіть суміш на півгодини, перш ніж змити зі сковороди. Для додаткового посилення збризкайте сковороду сумішшю води та звичайного оцту, поки сода настоюється.

Нагадаємо, за допомогою харчової соди також легко впоратися з неприємним запахом із холодильника. Докладніше про лайфхак раніше писав "Телеграф".

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