Названо найкращий засіб для боротьби з вапняним нальотом: крани сяятимуть

Вапняного накипу у ванній кімнаті допоможуть уникнути прості правила

Вапняний накип – звичайна справа не тільки у чайнику, а й у ванній кімнаті. Найчастіше наліт з’являється через тверду воду. Якщо ви не хочете витрачатися на дорогі хімічні засоби, які не завжди працюють, спробуйте вирішити проблему за допомогою підручних засобів.

Про лайфхак з видалення вапняного нальоту на кранах і душових насадках пише ресурс Express. Миттєво усунути вапняні забруднення допоможуть повністю натуральні домашні методи очищення. Вам будуть потрібні прості продукти: лимонний сік або оцет, борошно.

Як прибрати вапняний наліт натуральними засобами

Для домашнього лайфхаку, який допоможе позбутися вапняного нальоту, знадобиться лише ганчірка, змочена лимонним соком або оцтом. Щоб почистити кран, просто змочіть губку в лимонному соку або оцті, а потім протріть поверхню. Для кращого ефекту можна залишити рідину на годину, щоб вона напевно всоталася і зруйнувала накип.

Крім того, для додаткового блиску рекомендується натирати крани борошном, а потім полірувати м’якою тканиною.

Як запобігти утворенню вапняного накипу

Регулярне очищення і сушіння — найкращий спосіб запобігти появі вапняного нальоту на лійках для душу або кранах. Завжди тримайте під рукою серветку з мікрофібри та регулярно витирайте нею воду з кранів та душового приладдя. Вапняний наліт може легко засмічити насадку для душу і навіть погіршити тиск води, тому важливо підтримувати чистоту.

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