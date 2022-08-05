Як очистити чайник до блиску всього за 5 хвилин: від нальоту та нагару не залишиться і сліду

Простий спосіб, який допоможе швидко повернути чайнику бездоганний вигляд.

Накип і наліт на чайнику не тільки псує зовнішній вигляд посуду, але й позначається на роботі цього приладу, якщо він електричний. Тому бажано його періодично чистити, щоб він працював без перебоїв, та й так буде набагато красивішим. Щобільше, від ненависних накипу та нальоту можна легко позбутися завдяки підручним засобам та народним методам.

Як повідомляє belnovosti, очистити чайник можна використовуючи будь-який засіб для чищення з "функцією" антижир. Для цього потрібно закип’ятити чайник, нанести на нього засіб, залишити на 2-3 хвилини і протерти жорсткою стороною губки для миття посуду. Однак є також спосіб, для якого не потрібно витрачатися різну хімію.

Як відчистити чайник від нальоту та накипу

Щоб приготувати натуральний засіб для чищення від накипу і нальоту, вам знадобиться лимонна кислота, гірчичний порошок і буквально 5-10 хвилин вільного часу. Готується засіб для чищення досить просто: змішайте по 2 столових ложки лимонки і порошку гірчиці і нанесіть на нагрітий чайник. Залишіть засіб на 5 хвилин і потім протріть губкою.

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