Названо натуральний засіб, який відлякає мух із дому: відмінний лайфхак

Впоратися з мухами дуже просто навіть без куплених репелентів

Мухи можуть стати справжньою проблемою у будинку влітку. Вони не тільки неприємно дзижчать, а й можуть розносити мікроби. Існує багато саморобних пасток для мух, а також добре справляються з цими комахами рослини. Від деяких запахів мухи відлітають зі швидкістю світла.

Про лайфхак із боротьби з мухами в оселі влітку пише видання Express. Що важливо, не знадобиться купувати дорогий хімічний репелент у супермаркеті. Мало хто знає, але така відома рослина, як кайенський перець, відмінно відлякує мух.

Кайєнський перець — відмінний природний репелент від мух, а також він відлякує багатьох інших комах. Зробити саморобний спрей, що відлякує, дуже просто. Змішайте одну чашку води і одну чайну ложку кайенського перцю в розпилювачі та розпорошіть його біля входу та скрізь, де ви бачите мух. Або ви можете просто розпорошувати натуральний засіб на кухні протягом дня.

Раніше "Телеграф" писав, що впоратися з набридливими комарами влітку допоможе проста "пастка". Для її створення потрібні два інгредієнти, які є в кожному будинку.

Також допоможе в боротьбі з комахами в літню пору натуральний спрей для відлякування мух або пастка з яблучним оцтом. Виготовити їх дуже просто.