Як повернути свіжість кухонним рушникам: японська хитрість

Цей секрет по догляду за кухонними рушниками допоможе повернути їм колишню свіжість і м’якість.

Без рушника на кухні не обійтись і це факт. І гарячу каструлю чи сковорідку підхопити, накрити посуд, щоб зберегти її тепло, та й банально, щоб витерти руки — і це ще не всі призначення рушника. Однак згодом вони стають набагато тьмянішими, і на них залишаються жирні плями, які складно вивести. Щоб не витрачати гроші на нові рушники, ми пропонуємо вам ознайомитися з ефективним лайфхаком відбілюванням кухонних рушників.

Цей спосіб домогосподарки прозвали "японським", пише видання prostoway. Знаючи цю хитрість, можна випрати старі рушники так, що вони будуть виглядати не гірше за нові. Що ж для цього потрібне?

Що допоможе повернути свіжість кухонним рушникам

Повозитися трохи доведеться, адже прання японською ділиться на два етапи. Однак ефективність цього методу повернення первозданного виду кухонним рушникам не надає великого значення витраченому часу на прибирання.

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Що ж потрібно робити?

Перший етап – потрібно замочити рушники в особливому розчині. Як його приготувати: нагрійте 10 літрів води і розчиніть в ній 2 столові ложки гірчичного порошку, столову ложку рослинної олії і стільки ж оцту. Все ретельно перемішайте та залиште в ньому рушники на 12 годин.

Другий етап – полоскання. Зазначимо, що після закінчення потрібного часу рушники слід прополоскати спочатку у дуже холодній воді, а потім у гарячій.

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