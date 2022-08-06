Рус

Заощадите гроші та час: чим легко відмити жир у важкодоступних місцях плити

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
124
Плита завжди виглядатиме чистою та новою
Плита завжди виглядатиме чистою та новою

Найпростіший спосіб очистити важкодоступні місця та ручки, не знімаючи їх

Під час прибирання найважче доводиться з плитою, оскільки саме ця техніка має низку важкодоступних місць — не так просто очистити від бруду конфорки та ручки.

На щастя, є один бюджетний і ефективний метод позбавлення від жиру. Варто придбати в аптеці нашатирно-анісові краплі, які набагато поступаються в ціні спеціальним засобам для чищення.

Як позбутися жиру на плиті та ручках

Проводимо обробку диска з вати та починаємо відтирати поверхню ручок плити. Далі обробляємо ватяні палички краплями і починаємо відтирати забруднення в областях, що знаходяться під ручкою. Довго займатися прибиранням не доведеться – жир буквально розчиниться на очах.

Раніше "Телеграф" писав, як раз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.

Теги:
#Прибирання #Кухня #Частка #Плита #Лайфхак