Заощадите гроші та час: чим легко відмити жир у важкодоступних місцях плити

Найпростіший спосіб очистити важкодоступні місця та ручки, не знімаючи їх

Під час прибирання найважче доводиться з плитою, оскільки саме ця техніка має низку важкодоступних місць — не так просто очистити від бруду конфорки та ручки.

На щастя, є один бюджетний і ефективний метод позбавлення від жиру. Варто придбати в аптеці нашатирно-анісові краплі, які набагато поступаються в ціні спеціальним засобам для чищення.

Як позбутися жиру на плиті та ручках

Проводимо обробку диска з вати та починаємо відтирати поверхню ручок плити. Далі обробляємо ватяні палички краплями і починаємо відтирати забруднення в областях, що знаходяться під ручкою. Довго займатися прибиранням не доведеться – жир буквально розчиниться на очах.

Раніше "Телеграф" писав, як раз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.