Навіщо додавати сіль у засіб для миття посуду: проста, але ефективна хитрість

Розповідаємо, як посилити ефект очищальних засобів для миття посуду

З’ясовується, що сіль, яку ми звикли використовувати лише у кулінарії, годиться і для вирішення багатьох побутових проблем. Так, за допомогою солі можна позбутися неприємного запаху в туалеті, а також повернути речам білизну та свіжість.

Сьогодні досвідчені господині додають сіль навіть у мийні засоби, пише sterlegrad. Виявляється, за допомогою цього продукту можна посилити очисний ефект засобів.

Як очистити сіллю посуд від жиру та нагару

Сіль добре справляється з пригорілими каструлями та сковорідками. Для цього частину мийного засобу переливаємо в іншу пляшечку і додаємо туди 1 ч. л. солі. Якщо горло у пляшечки вузьке, використовуємо лійку. Ще до засобу можна додати 1 ч. л. харчової чи кальцинованої соди. Далі закриваємо пляшку і струшуємо компоненти.

Не забуваймо про гумові рукавички, які збережуть ваші руки від пошкоджень.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.